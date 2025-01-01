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Pizza. Большой сольный концерт. 15 лет группе
Киноафиша Pizza. Большой сольный концерт. 15 лет группе

Pizza. Большой сольный концерт. 15 лет группе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «PIZZA» в Нижнем Новгороде

Группа «PIZZA», основанная в 2010 году Сергеем Приказчиковым, представляет собой огромный мир эмоций и искренности. На протяжении пятнадцати лет она покоряет сердца слушателей, становясь символом поколения.

Звучание, которое греет душу

Группа известна своим особым мелодизмом, узнаваемым вокалом и текстами, которые трогают до глубины души. В юбилейном концерте, посвященном 15-летию «PIZZA», прозвучат как полюбившиеся хиты, так и новые песни. Вы услышите такие композиции, как «Оружие», «Улыбка», «Пятница», «Романс» и «Лифт».

Музыка для счастливых моментов

Каждая песня группы навевает воспоминания о самых счастливых моментах жизни. Ностальгируя, зрители заново переживают их, погружаясь в атмосферу уюта и тепла. Свежие треки «PIZZA» мгновенно становятся классикой, и на концертах публика поет их вместе с музыкантами.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть любимую группу на главной площадке Нижнего Новгорода — МТС Live Холл. Этот концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников «PIZZA»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 14 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

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