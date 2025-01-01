Pizza. Большой сольный концерт. 15 лет группе

Юбилейный концерт группы «PIZZA» в Нижнем Новгороде

Группа «PIZZA», основанная в 2010 году Сергеем Приказчиковым, представляет собой огромный мир эмоций и искренности. На протяжении пятнадцати лет она покоряет сердца слушателей, становясь символом поколения.

Звучание, которое греет душу

Группа известна своим особым мелодизмом, узнаваемым вокалом и текстами, которые трогают до глубины души. В юбилейном концерте, посвященном 15-летию «PIZZA», прозвучат как полюбившиеся хиты, так и новые песни. Вы услышите такие композиции, как «Оружие», «Улыбка», «Пятница», «Романс» и «Лифт».

Музыка для счастливых моментов

Каждая песня группы навевает воспоминания о самых счастливых моментах жизни. Ностальгируя, зрители заново переживают их, погружаясь в атмосферу уюта и тепла. Свежие треки «PIZZA» мгновенно становятся классикой, и на концертах публика поет их вместе с музыкантами.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть любимую группу на главной площадке Нижнего Новгорода — МТС Live Холл. Этот концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников «PIZZA»!