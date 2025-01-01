Спектакль Пижама для шестерых (Липецк)

Спектакль Липецкого драмтеатра в Рязани

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который перенесет вас в Англию и погрузит в мир любви, приключений и комедийных ситуаций. Главные герои, студенты Чарли Уикем и Джек Чесней, влюблены в прекрасных барышень Энни и Китти. Однако, чтобы встретиться с ними, им необходимо обеспечить присутствие взрослой леди.

Ситуация становится интереснее, когда Чарли получает телеграмму о приезде к нему тетушки-миллионерши, с которой он никогда не встречался. Казалось бы, всё складывается удачно, но тут выясняется, что тетушка задерживается, а девушки вот-вот появятся. На помощь приходит их сокурсник лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), который принимает на себя роль тётки Чарли — Донны Люции.

Комедийные перипетии

Именно с этого момента начинается настоящий коктейль из музыки, песен, танцев и переодеваний. Спектакль полон любовных признаний и позитивных эмоций. Все песни в исполнении артистов звучат вживую, что придает особую атмосферу и вовлекает зрителей в происходящее на сцене.

О театре

Спектакль ставится Липецким драматическим театром под руководством талантливого режиссера Анны Фекеты. Это отличная возможность насладиться качественной театральной игрой и уникальным музыкальным сопровождением.

Не упустите шанс стать частью этого яркого театрального события! Ждем вас в Рязани!