Спектакль «Питер.Story»: взгляд на Петербург глазами подростка

Двое подростков оказываются в старой петербургской квартире, которая открывает им свои тайны. Из предметов, обрывков документов и звуков складываются целые истории не только жителей Петрограда, Ленинграда и Санкт-Петербурга, но и самого города.

Вопросы прошлого

Какими были обитатели этой квартиры? Как они жили? Каков был наш город? Эти вопросы задают себе новые жильцы старого фонда. Поиски ответов приводят их к перевоплощению в героев разных эпох, игре со старинными находками и ощущению себя настоящими петербуржцами.

Документальные истории

На основе спектакля лежат документальные истории, рассказанные подростками или бывшими подростками о них самих и о своем месте в любимом городе. Это уникальный взгляд на Петербург, который оставляет зрителя с важными размышлениями о прошлом и настоящем.