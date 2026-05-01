Питерский стендап

Настоящий стендап: яркие выступления комиков в Сочи

Приглашаем вас насладиться вечерним стендапом с участием талантливых комиков, финалистов популярных телепроектов и гостей крупнейших фестивалей. Вас ждет заряд положительных эмоций и множество шуток в исполнении лучших мастеров смеха.

Участники вечера

На сцене выступят Влад Васильев, финалист двух сезонов телепроекта «Открытый микрофон» на ТНТ и участник крупнейшего StandUp Фестиваля в Санкт-Петербурге. Его обаяние и стиль покорят зрителей с первой минуты.

Роман Романив — победитель телепроекта «Русские не смеются» на СТC и знакомый по проектам «Please Стендап» на Яндекс Эфире. Комик с огненной подачей материала оживит атмосферу и заставит вас смеяться до слез!

Комфорт и удобства

Работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать любимую еду и напитки, а также настроиться на позитивный лад. Комфортные условия помогут вам насладиться шоу в полной мере.

К важной информации

Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. В случае необходимости смены места, пожалуйста, обратитесь к администратору, который с удовольствием поможет вам подобрать более удобный стол.

Мы ждем вас на нашем веселом вечере! Не упустите возможность насладиться стендапом в отличной компании!