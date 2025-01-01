Питерский Stand Up

Комедийный вечер с Владом Васильевым и Романом Романивым

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа в Red Buffet Lounge, где встретятся два ярких комика: Влад Васильев и Роман Романив. Оба мастера своего дела подарят вам заряд положительных эмоций и множество смешных моментов!

Знакомьтесь с комиками

Влад Васильев — финалист двух сезонов телепроекта «Открытый микрофон» на ТНТ и участник крупнейшего StandUp Фестиваля в Санкт-Петербурге. Его харизматичная подача и чувство юмора не оставляют равнодушными!

Роман Романив — победитель телепроекта «Русские не смеются» на СТC и участник популярных проектов «Please Стендап» на Яндекс Эфире и «Факт You с Димой Романовым». Его выступления известны огненной подачей и энергией, которые сохраняются с первой до последней секунды!

Удобства для гостей

В нашем заведении вас ждет линия раздачи и бар, так что не забудьте прийти пораньше — это позволит выбрать вкусные закуски и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Важно знать

Обращаем внимание, что перемещение столов в зале запрещается. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы с радостью подберем для вас более комфортное место.

Место проведения

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Время и продолжительность

Когда: 27 сентября в 20:00. Сбор гостей начнется в 19:00. Продолжительность мероприятия составит 1,5 часа. Обратите внимание: возрастное ограничение — 18+

Если у вас возникли вопросы о мероприятии, не стесняйтесь обратиться к нам!