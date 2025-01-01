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Питер Пэн
Киноафиша Питер Пэн

Спектакль Питер Пэн

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Иммерсивная сказка для детей и их родителей в Театре Дримвиль

Каждый вечер Питер Пэн, мальчик, который никогда не станет взрослым, прилетает к дому семьи Дарлингов, чтобы послушать сказку миссис Дарлинг. Но на этот раз его визит будет особенным. Вместо обычного прослушивания сказки, Питер Пэн отправляется на операцию по прослушиванию сказки вместе с Нигдейцами — маленькими гостями театра Дримвиль.

Необычные приключения

Однако, как это часто бывает в волшебных историях, всё пошло не совсем как обычно. Питера замечает Венди, и приключения, полные магии и сюрпризов, начинают раскручиваться на глазах у зрителей. Станьте частью увлекательного путешествия в мир Neverland, где каждое мгновение — это шанс на удивительные события.

Ожидайте волшебства!

Приготовьтесь к невероятным приключениям, ярким встречам и новым открытиям, которые принесёт этот спектакль. Погрузитесь в мир детства и фантазии, где возможно всё!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
12:00 от 1100 ₽

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