Питер Пэн: Мюзикл для всей семьи в Москве

Мюзикл «Питер Пэн» по мотивам повести Джеймса М. Барри — это результат двухлетней работы режиссера Алексея Франдетти и всей его команды. Этот спектакль поднимает важные философские вопросы, делая сюжет более глубоким, чем просто детская сказка о волшебных феях и говорящих животных.

Главные герои и их история

В центре повествования — девочка Венди, готовая взять на себя ответственность взрослой жизни, и Питер Пэн, мальчик, который стремится избежать взросления. Основная мысль спектакля заключается в осознании ценности близких и важности заботы и любви к ним. Каждому ребенку присущ свой волшебный мир, который зачастую остается забытым при переходе во взрослую жизнь.

Мнение режиссера

Алексей Франдетти отмечает: «Сегодня всю молодежь накрывает синдром Питера Пэна. Этот синдром характерен не только для молодежи, но и для многих взрослых. Сейчас 20-летние боятся нести ответственность за себя и свои поступки, погружаясь в инфантилизм». Режиссер стремится рассказать историю о Питере Пэне, который, как никто другой, иллюстрирует эту тему.

Живое музыкальное сопровождение

Спектакль идет в живом музыкальном сопровождении, что добавляет эмоционального насыщения и динамики в развитие сюжета.

Награды и признание

Премьера «Питера Пэна» состоялась 14 декабря 2019 года. Спектакль был удостоен премии «Звезда Театрала» в 2020 году в категории «Лучший спектакль для детей и юношества». Кроме того, он стал трижды лауреатом премии «Музыкальное сердце театра»: за «Лучшую оркестровку (аранжировку)» (Александр Антонов и оркестр «Папоротник»), «Лучшую исполнительницу роли второго плана» (Нонна Гришаева) и «Лучший спектакль для детей и подростков».