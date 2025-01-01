Спектакль Питер Пэн

Путешествие в страну чудес: «Питер Пэн»

Мечтаете убежать от взрослых и навсегда остаться ребёнком? Приглашаем вас в волшебный мир, где никогда не взрослеющие дети ждут вас с открытыми объятиями! На загадочном острове вас встретят летающий мальчик Питер Пэн, фея Динь-Динь, дикие индейцы, зловещий капитан Крюк и, конечно, крокодил.

О спектакле

Вас ждёт захватывающее приключение, полное магии и невероятных событий. Постановка «Питер Пэн» — это не просто история о детстве, это приглашение вернуться к самым искренним чувствам и мечтам. С захватывающей музыкой и яркими костюмами вы окажетесь в мире, где возможно всё!

Команда

Автор спектакля: К. Рубинский, И. Левин

Постановка: А. Удалова

В главных ролях: Вячеслав Штыпс, Румия Ниязова, Сергей Малахов, Мария Красник, Владимир Садков, Владимир Ярош, Андрей Смирнов, Всеволод Клименок, Александра Ожогина.

Информация для зрителей

Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Не забудьте предупредить родителей, если решите остаться на этом волшебном острове!

Не упустите шанс погрузиться в мир детства и фантазии. Мы ждем вас на спектакле «Питер Пэн»!