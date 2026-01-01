Спектакль для детей по повести Джеймса Мэтью Барри

Питер Пэн — это мальчик, который не хочет взрослеть. Мы вспоминаем его приключения на острове Нетландия, куда он отправился с девочкой Венди и её братьями, научив их летать. Однако наш спектакль основан на менее известной повести Джеймса Мэтью Барри, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Эта история раскрывает, как, взрослея, каждый из нас забывает самое важное, что интуитивно чувствуют все дети. Мы приглашаем вас вместе с Питером Пэном отправиться в Кенсингтонский сад и вспомнить забытое важное.

Фейное время в саду

Когда сад закрыт для публики, он пуст, но не безлюден. В это волшебное «фейное» время Питер, постепенно осознавая, что вера в себя равносильна наличию крыльев, сталкивается с трудностями. Его сопровождают птицы и мудрый ворон Соломон, который напоминает, откуда на самом деле берутся дети и почему некоторые стремятся покинуть родительское гнездо.

Путь к взрослению

Феи помогают Питеру вернуться домой, но даже они не могут открыть перед ним все двери. Возникший вопрос: почему, вновь обретя возможность летать, Питер Пэн решает не взрослеть? Эта загадка станет центральной темой нашего спектакля.

Приглашение к волшебству

Приходите на спектакль, чтобы вместе с Питером Пэном погрузиться в волшебный мир, наполненный феями, приключениями и важными открытиями о себе. Мы приглашаем вас пережить этот незабываемый опыт и вспомнить о том, что действительно имеет значение в жизни!