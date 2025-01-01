Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Питер Пэн. Читает Анна Большова
Киноафиша Питер Пэн. Читает Анна Большова

Питер Пэн. Читает Анна Большова

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 105 Сказки с оркестром Симфонический оркестр Программа Барри. «Питер Пэн» Понкьелли, Чайковский, Лядов, Рахманинов, Шостакович, Форе, Равель, Де Фалья, Циммер Музыка от классики Чайковского и Рахманинова до современных композиций Циммера — прекрасное сопровождение для сказочного мира, где от детского смеха появляются феи. Исследуем Нетландию с высоты полёта Питера Пэна вместе с великолепной артисткой театра и кино Анной Большовой. Участники Уральский академический филармонический оркестр Доркин Алексей Большова Анна (художественное слово)

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
16:00 от 1200 ₽

Фотографии

Питер Пэн. Читает Анна Большова Питер Пэн. Читает Анна Большова Питер Пэн. Читает Анна Большова

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Новая опера
15 августа в 19:00 Театр эстрады
от 600 ₽
Блестящие и популярные!
0+
Классическая музыка
Блестящие и популярные!
13 декабря в 18:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Stand Up Прожарка
18+
Юмор
Stand Up Прожарка
12 сентября в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше