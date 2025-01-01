Питер Пэн. Читает Анна Большова

Входит в Абонемент 105 Сказки с оркестром Симфонический оркестр Программа Барри. «Питер Пэн» Понкьелли, Чайковский, Лядов, Рахманинов, Шостакович, Форе, Равель, Де Фалья, Циммер Музыка от классики Чайковского и Рахманинова до современных композиций Циммера — прекрасное сопровождение для сказочного мира, где от детского смеха появляются феи. Исследуем Нетландию с высоты полёта Питера Пэна вместе с великолепной артисткой театра и кино Анной Большовой. Участники Уральский академический филармонический оркестр Доркин Алексей Большова Анна (художественное слово)