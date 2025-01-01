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Питер Бэнд
Киноафиша Питер Бэнд

Питер Бэнд

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер музыки и воспоминаний с коллективом "Питер"

29 августа не пропустите уникальное музыкальное событие! Лидер коллектива Андрей Шпигель приглашает вас на душевный вечер в компании профессиональных исполнителей. Вас ждет незабываемое звучание не только любимых хитов 60-х, 70-х и 80-х, но и популярных современных ритмов.

Почему "Питер"?

Название музыкального коллектива выбрано не случайно. "Питер" — это не просто город, это душа России. Музыканты уверены: "Питер пленяет и влюбляет в себя с первого взгляда. Так же и вы полюбите нас!"

Информация для зрителей

Входной билет стоит 500 рублей. Для комфортного отдыха возможна бронь столов с депозитом 1000 рублей на человека.

Не упустите возможность провести вечер в компании живой музыки и хороших друзей!

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 500 ₽

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