Питер Бэнд

Вечер музыки и воспоминаний с коллективом "Питер"

29 августа не пропустите уникальное музыкальное событие! Лидер коллектива Андрей Шпигель приглашает вас на душевный вечер в компании профессиональных исполнителей. Вас ждет незабываемое звучание не только любимых хитов 60-х, 70-х и 80-х, но и популярных современных ритмов.

Почему "Питер"?

Название музыкального коллектива выбрано не случайно. "Питер" — это не просто город, это душа России. Музыканты уверены: "Питер пленяет и влюбляет в себя с первого взгляда. Так же и вы полюбите нас!"

Информация для зрителей

Входной билет стоит 500 рублей. Для комфортного отдыха возможна бронь столов с депозитом 1000 рублей на человека.

Не упустите возможность провести вечер в компании живой музыки и хороших друзей!