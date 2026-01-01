Спектакль Питер. 00-е. Любовь

Питер. 00-е. Любовь
18+
Продолжительность 100 минут
О спектакле

Камерное музыкальное шоу «Питер.00-е. Любовь»

В ресторане «Петрович» пройдет камерное музыкальное шоу с профессиональными актерами мюзиклов, вдохновленное атмосферой Петербурга начала 2000-х. Это не обычный мюзикл и не классический театр, а живое представление в уютном баре, где артисты находятся буквально в нескольких метрах от зрителей.

Главная история разворачивается вокруг короткой и искренней встречи: популярная певица и уличный музыкант, мечтающий о большой музыке. Ночной Петербург, знакомые эмоции и музыка создают атмосферу, в которой легко узнать себя.

Что вас ждет на шоу:

  • Живой вокал от профессиональных актеров мюзиклов;
  • Музыкальные номера и танцы;
  • Ностальгическая атмосфера начала 2000-х;
  • Камерный формат, создающий эффект полного присутствия.

Шоу придется по вкусу тем, кто ценит камерные форматы и живое исполнение. Не упустите возможность окунуться в мир музыки и эмоций вместе с «Питер.00-е. Любовь»!

