Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Pitbull Band
Киноафиша Pitbull Band

Pitbull Band

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фантастический вечер с популярной музыкой!

Приглашаем вас на спектакль, наполненный энергией брутальных мачо и незабываемой атмосферой праздника! В этой постановке вы услышите любимые песни известных рок и поп исполнителей, которые обязательно согреют вашу душу.

Музыкальное наполнение

Спектакль представляет собой уникальное путешествие через мир популярных хитов. Вы сможете насладиться песнями, которые стали знаковыми для многих поколений. Зрители смогут вспомнить свои любимые мелодии и, возможно, даже спеть вместе с исполнителями!

Неповторимая атмосфера

Ожидайте ярких визуальных эффектов и динамичных хореографий. Энергия на сцене захватит вас, а живое исполнение сделает этот вечер поистине незабываемым. Это не просто спектакль, а полноценное шоу, на котором каждый зритель станет частью праздника.

Не пропустите возможность погрузиться в мир музыки и искусства! Завершите свой день насыщенным и захватывающим событием на сцене. Ждем вас на спектакле!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 650 ₽

В ближайшие дни

Сергей Пенкин. Юбилейный концерт
12+
Эстрада
Сергей Пенкин. Юбилейный концерт
16 октября в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 3000 ₽
Стендап. Открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап. Открытый микрофон
18 сентября в 20:00 Standup Room
от 300 ₽
Квартет Виктора Гарагули Jazzero
12+
Джаз
Квартет Виктора Гарагули Jazzero
18 сентября в 20:00 Бродячая собака
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше