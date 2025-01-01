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Киноафиша Pitbull Band

Pitbull Band

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Популярные песни зарубежных рок и поп исполнителей и неповторимая атмосфера праздника в клубе "Типография"

Настоящие брутальные мачо представляют невероятное шоу, которое подарит вам яркие эмоции и заряд энергии. На сцене вы увидите исполнителей, готовых зажечь сердце каждого зрителя своим харизматичным выступлением.

Зажигательные хиты и незабываемая атмосфера

В программе — популярные песни зарубежных рок и поп исполнителей. Каждый номер наполнен драйвом и эмоциями, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных зрителей. Вы сможете услышать песни, знакомые каждому, и насладиться их исполнением в совершенно новом свете.

Уникальный опыт для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Вдохновляющие выступления, зажигательные танцы и невероятная атмосфера сделают ваш вечер поистине незабываемым. Это шанс увидеть, как музыка и театральное искусство сливаются воедино, создавая уникальный опыт для каждого зрителя.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 22 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 650 ₽

В ближайшие дни

Заточка
18+
Хип-хоп
Заточка
22 октября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2000 ₽
Заточка
18+
Хип-хоп
Заточка
23 октября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2000 ₽
Стендап. Открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап. Открытый микрофон
5 августа в 20:00 Standup Room
от 200 ₽
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