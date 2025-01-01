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Киноафиша Pitbull Band

Pitbull Band

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Pitbull Band: Зажигательное музыкальное шоу

Приготовьтесь к настоящему музыкальному празднику с Pitbull Band! Эти брутальные мачо готовы зарядить вас энергией и позитивом своими горячими хитами. В репертуаре группы — популярные песни зарубежных рок и поп исполнителей, которые знакомы каждому.

Неповторимая атмосфера

Pitbull Band создает уникальную атмосферу, погружая зрителей в мир музыки и веселья. Каждый концерт — это не просто выступление, а незабываемое шоу, где каждый найдет свою любимую мелодию.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Убедитесь, что вы находитесь в числе тех, кто будет наслаждаться зажигательными ритмами и общим праздником.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 июля
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 650 ₽

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