Спектакль «Письмо туда» в Ростовской драме

Приглашаем вас на незабываемый спектакль «Письмо туда», созданный по мотивам жизни выдающегося советского поэта-шестидесятника Роберта Рождественского. В течение полутора часов зрители смогут насладиться уникальными и ранее не опубликованными моментами эпохи оттепели, когда поэты собирали целые стадионы, а их стихи знали наизусть.

Сюжет и исполнители

Спектакль представляет собой рассказ дочери поэта, Екатерины Рождественской, о своем отце. В него вошли хроника, песни и стихи, исполненные талантливыми актерами Эвклидом Кюрдзидисом и Евгением Волковым. Это произведение не только патриотично, оно воспевает семью, любовь к родине и заставляет зрителей вспомнить свою молодость, пробуждая добрые чувства.

Создатели и участники

Автор идеи и пьесы: Екатерина Рождественская

Екатерина Рождественская Автор стихов: Роберт Рождественский

Роберт Рождественский Режиссер-постановщик: заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис

заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис Композитор: Алексей Стеценко

Алексей Стеценко Участвуют: Екатерина Рождественская, Эвклид Кюрдзидис, Евгений Волков

Информация об исполнителях

Екатерина Рождественская — писатель, фотохудожник, журналист и дизайнер, дочь великого поэта Роберта Рождественского. Является членом Союза писателей России и автором более 10 романов о Москве XX века. Создатель фото-проекта «Частная коллекция» в журнале «Караван историй».

Эвклид Кюрдзидис — заслуженный артист России, известный актер театра и кино, снявшийся более чем в 80 фильмах. Он также является режиссером, президентом кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» и руководителем актерской мастерской ВГИКа.

Евгений Волков — актер театра и кино, музыкант.

Практическая информация

Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут без антракта. Не упустите возможность прикоснуться к великой литературе и ощутить атмосферу ушедшей эпохи!