Письмо без марки
Киноафиша Письмо без марки

Спектакль Письмо без марки

Постановка
Новый театр 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ожившая история: "Письмо без марки" в Воронежском Новом театре

Документальный спектакль "Письмо без марки" предлагает зрителям погрузиться в малоизвестные страницы Великой Отечественной войны. Все мы знакомы с подвигами наших предков, однако жизнь людей с ограниченными возможностями, особенно глухих, часто остается в тени.

Забытые герои войны

Спектакль ставит перед собой важную задачу: рассказать о том, как проходила жизнь глухих людей во время войны. Как они справлялись с трудностями, как их жизнь изменилась в условиях конфликта? Воевали ли они? Чем могли помочь своей стране в это суровое время?

Открываем новые страницы истории

На сцене будут представлены не только художественные элементы, но и реальные факты, собранные из воспоминаний, архивных документов и исследований. Зрители смогут увидеть, как многообразна и сложна была жизнь глухих во время войны, и как они, несмотря на все преграды, вносили свой вклад в общее дело.

Приглашаем на уникальное представление

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который лишь подчеркивает важность инклюзивности и внимательного отношения к каждому члену нашего общества. "Письмо без марки" – это призыв помнить о тех, кто остался вне поля зрительных и исторических горизонтов.

