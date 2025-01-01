Спектакль Письмецо в конверте

Меню
Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Булата Окуджавы «Упраздненный театр» в Электротеатре Станиславский

Режиссер Серафима Низовская представляет зрителям уникальную интерпретацию автобиографической прозы Булата Окуджавы в спектакле «Упраздненный театр». Этот последний роман Окуджавы, который был удостоен Букеровской премии в 1994 году, охватывает самые сложные и трагические моменты его жизни. Действие начинается в 1922 году и завершается в 1937-м, охватывая как благополучные шестидесятые, так и суровые тридцатые и сороковые годы.

Музыка, воспоминания и биография

Стихи и песни Окуджавы играют ключевую роль в постановке, позволяя зрителю глубже понять, как автобиографическое повествование переплетается с историческим романом. Его произведения напоминают новеллы о жизни, наполненные «скорбной и неостановимой мелодией утрат». Благодаря этому, зрители могут почувствовать, как грузин из грузино-армянской семьи стал голосом русского народа, соотнося его тексты с личной биографией каждого.

Песни в спектакле

Зрители смогут насладиться известными песнями, включая:

  • «Ваше благородие»
  • «Ваше величество, Женщина»
  • «Песня о комсомольской богине»
  • «Надежды маленький оркестрик»
  • «Песенка об Арбате»
  • «Новое утро»
  • «Давайте восклицать»
  • «Роза (Я пишу исторический роман)»
  • «Бумажный солдат»
  • «Кабинеты моих друзей»

Этот спектакль не только объединяет музыку и слова великого мастера, но и предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в его мир, ощутить его переживания и эмоции. Не упустите шанс стать частью этой великолепной постановки!

Расписание

29 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1200 ₽

