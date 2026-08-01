Моноспектакль о поиске любви в Коляда-театре

Четыре монолога — четыре истории о поисках

Спектакль «Письма в никуда» объединяет четыре моноспектакля, в которых герои, каждая в своём одиночестве, стремятся найти поддержку, опору и главное — любимого человека, который поможет им выжить в этом сложном мире.

«Откудакудазачем» — монолог Николая Коляды

Василина Маковцева исполнит монолог «Откудакудазачем» Николая Коляды. Это история о потере близких людей, боли, мучениях и попытках найти хоть какую-то поддержку. Закрывшись в комнате, героиня пытается уловить их голоса через автоответчик, пытаясь обрести внутреннюю опору. Режиссёр — Пелагея Колмогорова и Николай Коляда.

Два письма — два голоса

Дарья Кызынгашева исполнит сразу два монолога: Анастасии Чернятьевой и Романа Козырчикова. Это два письма от разных женщин, каждая из которых пишет тому единственному человеку, который, возможно, где-то существует. Режиссёр — Надежда Щёкина.

«Бибинур» — монолог Романа Козырчикова

Виктория Лемешенко исполнит монолог Романа Козырчикова «Бибинур». Героиня называет себя «шаристой бабой» и отправляется на юг, к морю, в надежде встретить там своего возлюбленного. Режиссёр — Александра Шершнёва.

«Взломанный» — монолог Алексея Синяева

Денис Раптанов исполнит монолог Алексея Синяева «Взломанный». Его герой стремится выговориться, открыться и рассказать о том, на какой страшный поступок он готов решиться. Режиссёр — Евгения Пугачёва.

Общая тема — поиск любви и поддержки

Все четыре истории объединены общей темой: поиск того, кто сможет поддержать, кто не даст скатиться в бездну и поможет выжить в сложных обстоятельствах.