Письма-самолетики
Киноафиша Письма-самолетики

Спектакль Письма-самолетики

12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+

О спектакле

Кукольный спектакль на сцене Балтийского дома

Театр-фестиваль «Балтийский дом» с гордостью представит спектакль кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой. Это постановка, основанная на произведениях Эрика-Эмманюэля Шмитта: «Оскар и Розовая Дама» и «Мсье Ибрагим и цветы Корана».

О чем спектакль?

История рассказывает о маленьком Артуре, который сталкивается с неизлечимой болезнью. Он осознаёт, что его дни сочтены, однако взрослые окружение не решаются обсудить это с ним. Единственная, кто может поддержать его в этом трудном пути, — уборщица Роза. Их особенно доверительная связь становится началом важной игры, где каждый день проживается так, словно это целых десять лет жизни.

Значимые темы

Спектакль раскрывает глубокие размышления о жизни, смерти, любви, надежде и мечтах. Вместе, Артур и Роза проходят через все этапы человеческой судьбы: взросление, радости и утраты. Даже «женитьба» Артура на Алине из соседней палаты добавляет ярких красок в его короткую жизнь.

Режиссура и актерский состав

Режиссёром выступает Качкынбек кызы Айнура, а в роли Розы зрителей удивит заслуженная артистка Кыргызской Республики Гульнара Турсунбаева. Этот спектакль станет настоящим событием для тех, кто ценит глубокие размышления о человеческих отношениях.

Формат

Спектакль идет без антракта, что позволяет зрителям сосредоточиться на эмоциональном восприятии каждого момента.

Режиссер
Айнура Качкынбек кызы
В ролях
Гульнара Турсунбаева

Апрель
8 апреля среда
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 900 ₽

