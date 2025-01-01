Спектакль Письма русскому испанцу

Моноспектакль, основанный на подлинных письмах женщин, написанных испанскому режиссеру Анхелю Гутьерресу, погружает зрителей в увлекательную историю о судьбе и мечтах. Эпистолярная переписка, охватывающая целый век, полна смешных и трогательных моментов, раскрывающих уникальные характеры и эпоху.
Рассказы влюбленных в Гутьерреса женщин, его подруг и коллег, создают объемный портрет необычного человека. Повествование ведется от лица дочери героя, с которой у него были сложные отношения, что добавляет глубины теме спектакля: миссии художника и возможной любви.
Анхель Гутьеррес — советский и испанский театральный режиссер, профессор ГИТИСа. Его фигура стала символом культурного ренессанса Советского Союза, и он внес весомый вклад в распространение русской культуры за границей. Первым внедрив систему К. С. Станиславского в Мадриде, он также открыл Чеховский театр и стал проводником русской культуры.
Гутьеррес был близким другом таких выдающихся личностей, как поэт и музыкант Владимир Высоцкий и режиссеры Андрей Тарковский и Глеб Панфилов.
Продолжительность спектакля — 1 час без антракта. Не упустите возможность увидеть этот глубокий и волнующий спектакль, рассказывающий о любви, судьбе и музыке жизни.