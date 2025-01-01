Меню
Киноафиша Письма и голоса

Спектакль Письма и голоса

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Оперно-драматическая постановка студии Ивана Поповски

Вновь в центре внимания театральных зрителей — Оперно-драматическая студия Ивана Поповски представляeт незабываемую программу, посвященную шедеврам классической музыки. В этот вечер прозвучат произведения таких гениев, как П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Н.А. Римский-Корсаков и В.А. Моцарт. Артисты студии исполнит романсы и арии, которые погрузят зрителей в волшебный мир оперного искусства.

Одноразовое исполнение

Программа "Письма музыки" уникальна, и в таком виде ее представят всего один раз. Это шанс для поклонников искусства увидеть и услышать запоминающиеся произведения в исполнении талантливых студентов и выпускников курса Ивана Поповски факультета Музыкального театра ГИТИСа.

Возможность прикоснуться к искусству

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и провести вечер в компании великих музыкальных произведений. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и театра.

Январь
19 января понедельник
20:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽

