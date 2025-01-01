Меню
Письма героев
Киноафиша Письма героев

Спектакль Письма героев

80-летию Победы посвящается...
Постановка
Театр эстрады 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Документальный спектакль в Театре Эстрады

Этот проект – больше, чем спектакль или концерт. Это пульсирующее сердце Родины, бьющееся в ритме отваги и любви.

Голоса Победы

Со страниц пожелтевших писем восстанут образы тех, кто, не щадя жизни, ковал Победу. Их голоса, сквозь гул сражений и тишину окопов, прозвучат гимном мужеству и верности Родине, долгу, дому, родным и любимым.

Документальный театр

Документальный театр не терпит обмана. Это особый жанр театрального искусства, который позволяет зрителям соприкоснуться с историческими событиями, передавая их сквозь призму личных и глубоких переживаний. «Письма Героев» основаны на подлинных документах, бережно отобранных из архивов истории Победы, на реальных письмах солдат и их семей. Поэтому каждое слово в них честное и настоящее, его невозможно изменить или поправить. Документальный спектакль – точность, откровение и сила правды.

Исповедь поколений

«Письма Героев» – это пронзительная исповедь поколений. Она коснётся самых важных глубин человеческой души. Искренние строки не только о войне, но и о жизни, любви, ободряющие и дающие надежду, заставляющие верить, ждать и даже улыбаться.

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 28 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 29 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 30 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽

