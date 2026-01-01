Писатели-меломаны. Плейлист Пушкина
Писатели-меломаны. Плейлист Пушкина

Возраст 6+
О концерте

Концерт «Писатели-меломаны»: музыкальные интересы классиков

Приглашаем вас на уникальный цикл концертов «Писатели-меломаны», посвящённый влиянию музыки на творчество известных писателей XIX–XX веков. Автор и ведущая проекта Ирина Чижик предложит увлекательный взгляд на музыкальные пристрастия таких авторов, как Александр Пушкин.

Музыка как вдохновение

В ходе концерта слушатели узнают, какую музыку любил великий поэт, с какими композиторами он общался и какие театральные постановки его вдохновляли. Особое внимание будет уделено тому, как литературные шедевры Пушкина повлияли на создание новых музыкальных произведений.

Эксклюзивные интерпретации

Ансамбль Chizhik-Jazz-Quartet из Санкт-Петербурга представит классическую музыку в джазовой обработке. В программе концерта прозвучат импровизации на темы произведений В. А. Моцарта, Россини, Глинки, П. И. Чайковского и Римского-Корсакова. Вы сможете услышать любимые произведения писателей в авторских интерпретациях talented музыкантов.

Информация для зрителей

Рекомендуем данное мероприятие детям от 10 лет. Обратите внимание, что билеты на концерт необходимо приобретать для каждого зрителя независимо от возраста. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального вечера!

17 апреля суббота
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

