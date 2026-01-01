Писатели-меломаны. Гоголь jazz

Концерт «Гоголь-jazz»: музыка и литература

Приглашаем вас на уникальный концерт в рамках цикла «Писатели-меломаны», созданного Ириной Чижик, где музыкальные интересы и пристрастия авторов XIX–XX веков приобретают новое звучание. На этот раз в центре внимания окажется творчество Николая Васильевича Гоголя.

Влияние музыки на творчество Гоголя

Концерт «Гоголь-jazz» даст возможность взглянуть на связь между литературой и музыкой. Ирина Чижик расскажет, какую музыку любил слушать Гоголь, с какими композиторами он общался, а также какие музыкальные спектакли посещал в театре. Мы обсудим, как музыкальные влияния отражались в его творчестве и как его литературные шедевры вдохновляли композиторов на создание новых произведений.

Музыкальная программа

В течение концерта прозвучат импровизации на произведения великих композиторов, таких как П. И. Чайковский, Римский-Корсаков и Мусоргский. Кроме того, зрители смогут насладиться украинскими народными песнями и любимыми музыкальными произведениями самого Гоголя в авторских интерпретациях талантливого музыканта Алексея Чижика.

Для кого предназначена программа

Концерт подходит для зрителей от 10 лет, что делает его отличным выбором для семейного времяпрепровождения. Обратите внимание, что билеты приобретаются для каждого зрителя отдельно, вне зависимости от возраста.