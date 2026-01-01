Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Писатели-меломаны. Гоголь jazz
Билеты от 600₽
Киноафиша Писатели-меломаны. Гоголь jazz

Писатели-меломаны. Гоголь jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Концерт «Гоголь-jazz»: музыка и литература

Приглашаем вас на уникальный концерт в рамках цикла «Писатели-меломаны», созданного Ириной Чижик, где музыкальные интересы и пристрастия авторов XIX–XX веков приобретают новое звучание. На этот раз в центре внимания окажется творчество Николая Васильевича Гоголя.

Влияние музыки на творчество Гоголя

Концерт «Гоголь-jazz» даст возможность взглянуть на связь между литературой и музыкой. Ирина Чижик расскажет, какую музыку любил слушать Гоголь, с какими композиторами он общался, а также какие музыкальные спектакли посещал в театре. Мы обсудим, как музыкальные влияния отражались в его творчестве и как его литературные шедевры вдохновляли композиторов на создание новых произведений.

Музыкальная программа

В течение концерта прозвучат импровизации на произведения великих композиторов, таких как П. И. Чайковский, Римский-Корсаков и Мусоргский. Кроме того, зрители смогут насладиться украинскими народными песнями и любимыми музыкальными произведениями самого Гоголя в авторских интерпретациях талантливого музыканта Алексея Чижика.

Для кого предназначена программа

Концерт подходит для зрителей от 10 лет, что делает его отличным выбором для семейного времяпрепровождения. Обратите внимание, что билеты приобретаются для каждого зрителя отдельно, вне зависимости от возраста.

Купить билет на концерт Писатели-меломаны. Гоголь jazz

Помощь с билетами
Октябрь
18 октября воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

В ближайшие дни

Светлана Разина
18+
Поп

Светлана Разина

20 июня в 20:00 Petter
от 5500 ₽
Тимур Шаов
18+
Авторская песня

Тимур Шаов

9 июня в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Гранд Орган Симфони Гала
6+
Классическая музыка

Гранд Орган Симфони Гала

16 июня в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше