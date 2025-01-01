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Билеты
Писатели-меломаны. Гоголь jazz
Билеты от 600₽
Киноафиша Писатели-меломаны. Гоголь jazz

Писатели-меломаны. Гоголь jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Писатели-меломаны. Гоголь jazz» — джазовая интерпретация классики

28 марта 2026 года в Москве в концертном зале «Зарядье» состоится уникальный концерт «Писатели-меломаны. Гоголь jazz». Это событие будет посвящено творчеству великого русского писателя Николая Гоголя и обещает стать незабываемым музыкальным переживанием.

Что ожидает зрителей?

Концерт объединит джазовые импровизации на основе произведений Гоголя, что позволит зрителям увидеть классическую литературу в новом свете. Музыканты создадут уникальные аранжировки, которые подчеркнут глубину и многообразие гоголевских сюжетов.

Интересные факты о Гоголе

Николай Гоголь — один из самых значительных представителей русской литературы. Его произведения, такие как «Мертвые души» и «Ревизор», полны иронии и глубоких социальных комментариев. Интересно, что Гоголь сам увлекался музыкой и часто посещал театры, что также может повлиять на атмосферу предстоящего концерта.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое соединяет литературу и джаз. Концерт «Писатели-меломаны. Гоголь jazz» — это шанс насладиться произведениями Гоголя в сопровождении завораживающих мелодий и ритмов джаза.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 марта
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 600 ₽

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