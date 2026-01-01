Писатели-меломаны. Чехов jam
6+
О концерте

Музыкальный вечер «Писатели-меломаны» в Зарядье

Не пропустите уникальный цикл концертов «Писатели-меломаны», созданный автором и ведущей Ириной Чижик. В этом проекте она исследует влияние музыки и музыкантов на выдающихся писателей XIX-XX веков. Вместе с талантливыми петербургскими музыкантами они вспомнят любимые произведения писателей, которые будут исполнены в авторских интерпретациях.

В программе вечера

На концерте вы узнаете, что слушал известный писатель Антон Павлович Чехов, кому он писал письма и какая музыка звучит в его произведениях. Артисты исполнят джазовые импровизации на темы произведений таких композиторов, как Лист, Россини, П. И. Чайковский и Рахманинов, а также представят авторские композиции. Это будет вечер, полный музыкального волшебства и литературных открытий.

Немая комедия и детские билеты

Также в программе запланирован показ короткометражной немой комедии «Роман с контрабасом» (1911) по мотивам одноименной юморески Чехова. Музыканты озвучат этот фильм, давая ему новую жизнь и эмоции.

Концерт «Писатели-меломаны» рекомендован для детей от 10 лет. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

20 февраля суббота
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

