Юношеский театр представляет спектакль «Пираты Мексиканского залива», который стал результатом учебной работы студентов с годичным стажем. Режиссером и куратором постановки выступил Владимир Мошаров, известный как творческий руководитель Московского Драматического Открытого Театра.
Спектакль основан на романе Висенте Рива Паласио и задает важные вопросы: кто сильнее в нашем мире — благородный человек или коварный? Жаждущий удовольствий и власти, или стремящийся помочь ближнему? Каковы качества человека, чтобы сама Судьба и Бог поддерживали его на пути?
В спектакле зрители увидят увлекательные приключения героев романа, которые воссоздадут на сцене студенты театральной школы. В актёрском составе:
Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о противостоянии добра и зла. Спектакль «Пираты Мексиканского залива» обещает быть ярким, эмоциональным и запоминающимся событием!