Спектакль «Пираты Мексиканского залива» Юношеского театра «Ирбис»

Юношеский театр представляет спектакль «Пираты Мексиканского залива», который стал результатом учебной работы студентов с годичным стажем. Режиссером и куратором постановки выступил Владимир Мошаров, известный как творческий руководитель Московского Драматического Открытого Театра.

О спектакле

Спектакль основан на романе Висенте Рива Паласио и задает важные вопросы: кто сильнее в нашем мире — благородный человек или коварный? Жаждущий удовольствий и власти, или стремящийся помочь ближнему? Каковы качества человека, чтобы сама Судьба и Бог поддерживали его на пути?

Герои и исполнители

В спектакле зрители увидят увлекательные приключения героев романа, которые воссоздадут на сцене студенты театральной школы. В актёрском составе:

Смирнова Арина

Дябина Варвара

Бобков Иван

Васенкова Елизавета

Маслова Вероника

Русакевич Денис

Петрова Варвара

Веселова Стефания

Фомина Влада

Автономова Елизавета

Соловьева Антонина

Ползиков Никита

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о противостоянии добра и зла. Спектакль «Пираты Мексиканского залива» обещает быть ярким, эмоциональным и запоминающимся событием!