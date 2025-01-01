Меню
Пираты Мексиканского залива
Киноафиша Пираты Мексиканского залива

Спектакль Пираты Мексиканского залива

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Пираты Мексиканского залива» Юношеского театра «Ирбис»

Юношеский театр представляет спектакль «Пираты Мексиканского залива», который стал результатом учебной работы студентов с годичным стажем. Режиссером и куратором постановки выступил Владимир Мошаров, известный как творческий руководитель Московского Драматического Открытого Театра.

О спектакле

Спектакль основан на романе Висенте Рива Паласио и задает важные вопросы: кто сильнее в нашем мире — благородный человек или коварный? Жаждущий удовольствий и власти, или стремящийся помочь ближнему? Каковы качества человека, чтобы сама Судьба и Бог поддерживали его на пути?

Герои и исполнители

В спектакле зрители увидят увлекательные приключения героев романа, которые воссоздадут на сцене студенты театральной школы. В актёрском составе:

  • Смирнова Арина
  • Дябина Варвара
  • Бобков Иван
  • Васенкова Елизавета
  • Маслова Вероника
  • Русакевич Денис
  • Петрова Варвара
  • Веселова Стефания
  • Фомина Влада
  • Автономова Елизавета
  • Соловьева Антонина
  • Ползиков Никита

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о противостоянии добра и зла. Спектакль «Пираты Мексиканского залива» обещает быть ярким, эмоциональным и запоминающимся событием!

