Спектакль Пиратский треугольник

Опера Г. Доницетти в Омском музыкальном театре

Омский государственный музыкальный театр представит одноактную оперу Г. Доницетти «Рита, или Побитый муж». Русское либретто к произведению создано Юрием Димитриным, который сумел сохранить комизм оригинала и придать ему современное звучание.

О чем спектакль?

В центре сюжета — Рита, независимая хозяйка гостиницы, живущая по принципу: «мужа надо день — бить, день — любить». Её жизнь начинает меняться с возвращением мужа-пирата Гаспара, которого все считали погибшим. Эти события накаляют обстановку и вводят в историю элементы неожиданности.

Интересные факты

Опера была написана в 1841 году, но при жизни композитора она ни разу не ставилась. Премьера состоялась лишь в 1860 году. Русское либретто появилось в XX веке, и существенно обновило восприятие работы. В России опера известна также под названием «Пиратский треугольник».

Музыка и атмосфера

Под чарующую музыку Доницетти зрители смогут насладиться увлекательным сюжетом о двух незадачливых мужьях бойкой и неунывающей дамы. Спектакль обещает стать ярким событием, щедро приправленным франко-итальянским колоритом, и украсит Зеркальный зал Музыкального театра.