Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пиратский треугольник
Киноафиша Пиратский треугольник

Спектакль Пиратский треугольник

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Опера Г. Доницетти в Омском музыкальном театре

Омский государственный музыкальный театр представит одноактную оперу Г. Доницетти «Рита, или Побитый муж». Русское либретто к произведению создано Юрием Димитриным, который сумел сохранить комизм оригинала и придать ему современное звучание.

О чем спектакль?

В центре сюжета — Рита, независимая хозяйка гостиницы, живущая по принципу: «мужа надо день — бить, день — любить». Её жизнь начинает меняться с возвращением мужа-пирата Гаспара, которого все считали погибшим. Эти события накаляют обстановку и вводят в историю элементы неожиданности.

Интересные факты

Опера была написана в 1841 году, но при жизни композитора она ни разу не ставилась. Премьера состоялась лишь в 1860 году. Русское либретто появилось в XX веке, и существенно обновило восприятие работы. В России опера известна также под названием «Пиратский треугольник».

Музыка и атмосфера

Под чарующую музыку Доницетти зрители смогут насладиться увлекательным сюжетом о двух незадачливых мужьях бойкой и неунывающей дамы. Спектакль обещает стать ярким событием, щедро приправленным франко-итальянским колоритом, и украсит Зеркальный зал Музыкального театра.

Купить билет на спектакль Пиратский треугольник

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
23 февраля понедельник
14:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 700 ₽

Фотографии

Пиратский треугольник Пиратский треугольник Пиратский треугольник

В ближайшие дни

Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
0+
Детские елки Детский
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
19 декабря в 14:00 Дендрологический сад им. Гензе
Билеты
Алиса в Стране Чудес
6+
Музыка Премьера
Алиса в Стране Чудес
25 декабря в 14:00 Омский музыкальный театр
от 400 ₽
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
0+
Детские елки Детский
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
30 декабря в 15:00 Дендрологический сад им. Гензе
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше