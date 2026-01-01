Спектакль Пир во время чумы

Двойной спектакль по произведениям Пушкина

В Воронежском концертном зале пройдет двойной спектакль по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. В центре сюжета — вечные вопросы о творчестве, зависти, таланте и цене успеха, а также стремление человеческого духа найти смысл жизни даже в трудные времена.

Режиссёр Анна Микульская, известная своими предыдущими работами, такими как Пир во время чумы, вместе с актёрами Максимом Клестовым, Александром Луканичевым, Ксенией Соколовой и другими предложит зрителям современное прочтение классических текстов.

Спектакли в программе

Спектакль включает в себя две знаковые работы: Пир во время чумы и Моцарт и Сальери. Эти произведения представлены в классическом исполнении автора, однако с использованием современных визуальных и хореографических решений.

Тематика спектаклей

Моцарт и Сальери затрагивает важные вопросы о природе творчества и зависти. Зрители увидят, как хрупок гений и как подвержено испытаниям само искусство.

Пир во время чумы исследует грани человеческого духа, стремящегося даже в темные времена найти смысл жизни. Каждый зритель сможет открыть для себя новое понимание этого смысла, обнажая потаенные стороны души.

Приглашение к размышлениям

Спектакль станет возможностью для зрителей заглянуть внутрь себя и понять, что действительно важно. Приходите, чтобы открыть новые грани классических произведений Пушкина!

Режиссер и актерский состав

Режиссёр: Анна Микульская

В ролях: Максим Клестов, Александр Луканичев, Ксения Соколова, Наталья Колоскова, Елизавета Никитина, Александр Рычков, Константин Барышников

Продолжительность

Спектакль идет 1 час 30 минут без антракта.