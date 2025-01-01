Меню
Пир во время чумы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пир во время чумы

Спектакль Пир во время чумы

16+
Режиссер Александр Шуйский
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Танцевальный спектакль «Пир во время чумы»

Приглашаем вас на уникальный танцевальный спектакль, основанный на произведении А.С. Пушкина «Пир во время чумы». Это захватывающее представление исследует абстрактные темы и погружает зрителя в мир, где радость и печаль переплетаются в извечной цикличности жизни.

Сюжет и символика

На сцене разворачивается драма, в которой повозка служит символом жизненного круговорота и постоянных перемен. Центральная линия сюжета строится вокруг противостояния здравого священника и безумного председателя, поднимая важные вопросы о природе человеческого существования.

Структура спектакля

Спектакль состоит из пяти частей, каждая из которых представляет собой последний пир. В каждую из них вплетены метафоры судного дня, что создает дополнительное напряжение. Таймер, отсчитывающий время до конца, запускает новый цикл, предоставляя шанс на переосмысление и спасение среди хаоса.

Тематика и философия

«Пир во время чумы» поднимает важные вопросы: можно ли вырваться из порочного круга страха и потерь? Кто на самом деле безумен? Тот, кто старается скрыть свои страхи за непрекращающимся весельем, или тот, кто осознает реальность? Спектакль исследует сублимацию — пир здесь не только безумие, но и попытка найти смысл в экстраординарных условиях.

Не упустите возможность стать частью этого глубокого и многослойного спектакля, который заставляет задуматься о сложных аспектах жизни и человеческого существования.

16 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
20:00

