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Билеты от 700₽
Киноафиша «Пир во время чумы» и «Моцарт и Сальери»

Спектакль «Пир во время чумы» и «Моцарт и Сальери»

Постановка
Театр на Мельникова 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Двойной спектакль по «Маленьким трагедиям» Пушкина

Добро пожаловать на уникальный двойной спектакль «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы», в котором два легендарных произведения Александра Сергеевича Пушкина предстанут в классическом прочтении, дополненном современными визуальными и хореографическими концепциями.

«Моцарт и Сальери»: Вечные вопросы творчества

Спектакль «Моцарт и Сальери» поднимает важные темы зависти, таланта и судьбы. Он показывает, как хрупок гений и какова цена успеха. Эта история о двух великих композиторах заставляет зрителей задуматься о природе творчества и о том, как конкуренция может влиять на жизнь и искусство.

«Пир во время чумы»: Человек и смысл жизни

Другой спектакль, «Пир во время чумы», исследует грани человеческого духа в условиях крайнего испытания. В то время как вокруг царит Смерть, герои стремятся найти смысл жизни, открывая для себя потаенные уголки своей души. Каждый зритель сможет увидеть свою интерпретацию этих глубоких тем, что делает спектакль особенно актуальным.

Для зрителей любого возраста

Оба спектакля предлагают зрителям возможность поразмышлять над жизнью и смертью, заглянуть внутрь себя и осознать, что действительно важно. Это отличный повод для обсуждения с близкими и друзьями после показа.

Приходите на спектакль, чтобы вместе открыть новые грани классических произведений Пушкина и насладиться незабываемым театральным опытом!

Режиссер
Анна Микульская
В ролях
Максим Клестов
Александр Луканичев
Ксения Соколова
Наталия Колоскова
Елизавета Никитина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
13:00 от 700 ₽
5 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
13:00 от 700 ₽

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