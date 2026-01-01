Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пир на весь мир. Музыкальный хит-парад стран и континентов
Киноафиша Пир на весь мир. Музыкальный хит-парад стран и континентов

Пир на весь мир. Музыкальный хит-парад стран и континентов

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка, наполняющая эмоциями: концерт Государственного оркестра Народных Инструментов РТ

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет незабываемый концерт под управлением художественного руководителя и главного дирижера Анатолия Шутикова. Государственный оркестр Народных Инструментов РТ подготовил обширную программу, которая обязательно порадует слушателей.

Музыкальное разнообразие

В программе представлены популярные оркестровые, танцевальные и вокальные номера, которые сплетаются в красочный хоровод впечатлений и эмоций. Концерт обещает быть насыщенным и интересным, охватывая разные музыкальные жанры.

Кто оценит концерт

Это событие станет особенно привлекательным для тех, кто любит разнообразие музыкальных стилей и национальных инструментов. Слушатели смогут насладиться мелодиями не только из России, но и из дальнего зарубежья.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и окунуться в атмосферу завораживающей музыки, которую подготовил Государственный оркестр Народных Инструментов РТ.

Купить билет на концерт Пир на весь мир. Музыкальный хит-парад стран и континентов

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
19 апреля воскресенье
11:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 300 ₽

В ближайшие дни

Гульнара Тимержанова. Юбилейный концерт
6+
Эстрада
Гульнара Тимержанова. Юбилейный концерт
15 апреля в 19:00 Пирамида
от 1100 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
20 марта в 19:00 Nebar. Kazan
от 990 ₽
Call Me Karizma
12+
Рок Хип-хоп
Call Me Karizma
5 апреля в 19:00 Bash
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше