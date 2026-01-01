Пиноккио
Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
О спектакле

«Пиноккио» по мотивам классической сказки в Ростовском академическом молодежном театре

В Ростовском академическом молодежном театре (РАМТ) на Малой сцене представляется спектакль «Пиноккио». Это театральная постановка, созданная по мотивам классической сказки Карло Коллоди, которая обретает новую жизнь в современной интерпретации.

«Пиноккио» – это история о деревянной кукле, мечтающей стать настоящим человеком. Спектакль затрагивает важные темы дружбы, честности и отваги. Яркие персонажи и красочное оформление делают его интересным для всей семьи. Эта постановка подойдет как детям, так и взрослым, чтобы вместе насладиться волшебным миром сказки.

Зачем стоит посмотреть

Спектакль обещает увлекательное времяпрепровождение и возможность задуматься над важными жизненными уроками. Кроме того, это отличная возможность познакомиться с искусством театра и приобщить детей к культуре. Не упустите шанс увидеть этот незабываемый спектакль!

Спешите на Малую сцену РАМТ, чтобы стать частью этой увлекательной истории о Пиноккио и его приключениях!

