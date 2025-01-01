Семейный спектакль «Пиноккио» от театра «Тантамарески» в ЕСОД

Приглашаем вас на доброе и увлекательное путешествие вместе с Пиноккио! Спектакль «Пиноккио» — это современное прочтение классической истории о деревянном мальчике, который стремится найти своё место в мире и стать настоящим человеком.

Яркие декорации и волшебная атмосфера

Зрителей ждут яркие декорации, которые перенесут их в волшебный мир сказки. Здесь Пиноккио встречает Фею с волосами цвета моря и оказывается перед множеством испытаний. Каждый из них учит его важным жизненным урокам о взрослении, ответственности и выборе своего пути.

Спектакль для всей семьи

«Пиноккио» — это спектакль, который будет интересен как детям, так и взрослым. Он ценен не только развлечением, но и глубокими моральными уроками, которые помогут обсудить важные темы о взрослении с вашими детьми.

Подходит для детей от 4 лет

Рекомендуем спектакль для семей с детьми от 4 лет. Это уникальная возможность провести время вместе, наслаждаясь театральным искусством и погружаясь в волшебный мир приключений.