Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пиноккио
Киноафиша Пиноккио

Спектакль Пиноккио

0+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Семейный спектакль «Пиноккио» от театра «Тантамарески» в ЕСОД

Приглашаем вас на доброе и увлекательное путешествие вместе с Пиноккио! Спектакль «Пиноккио» — это современное прочтение классической истории о деревянном мальчике, который стремится найти своё место в мире и стать настоящим человеком.

Яркие декорации и волшебная атмосфера

Зрителей ждут яркие декорации, которые перенесут их в волшебный мир сказки. Здесь Пиноккио встречает Фею с волосами цвета моря и оказывается перед множеством испытаний. Каждый из них учит его важным жизненным урокам о взрослении, ответственности и выборе своего пути.

Спектакль для всей семьи

«Пиноккио» — это спектакль, который будет интересен как детям, так и взрослым. Он ценен не только развлечением, но и глубокими моральными уроками, которые помогут обсудить важные темы о взрослении с вашими детьми.

Подходит для детей от 4 лет

Рекомендуем спектакль для семей с детьми от 4 лет. Это уникальная возможность провести время вместе, наслаждаясь театральным искусством и погружаясь в волшебный мир приключений.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Дом еврейской культуры ЕСОД Санкт-Петербург, Б.Разночинная, 25а
12:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик
6+
Балет Детский
Щелкунчик
2 ноября в 13:00 Михайловский театр
от 2500 ₽
Ледяное сердце
6+
Детский Детские елки
Ледяное сердце
31 октября в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1100 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
10 сентября в 17:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше