Pino Sanna и Трио Александра Титова. Босса-нова, итальянские песни
Pino Sanna и Трио Александра Титова. Босса-нова, итальянские песни

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка солнечной Италии в клубе EverJazz

Любимец уральской публики Пино Санна вновь приехал в Россию, чтобы подарить слушателям клуба EverJazz кусочек солнечной Италии. Его тёплая ностальгическая музыка согреет сердца и души в холодные зимние дни.

О музыканте

Джузеппе (Пино) Санна родился в столице Сардинии – Кальяри. С малых лет он впитал в себя жизнерадостность своего родного края и щедро делится ею с публикой. Начав карьеру как ритм-н-блюзовый гитарист, Пино за 40 лет стал известен далеко за пределами Италии. Его приятный, слегка хрипловатый голос и мелодичная гитара звучат органично как в босса-нове, так и в джазе, латине, black music и популярной итальянской музыке.

В репертуаре музыканта – классические произведения от легендарных авторов, таких как Антонио Жобим и Жоао Жилберто, а также известные итальянские и латиноамериканские песни. В настоящее время Пино является резидентом более десятка музыкальных заведений в Италии и России.

Концерт в EverJazz

В январские дни Пино поздравит гостей EverJazz с наступившим Новым годом и Рождеством. Вместе с мэтрами уральской джазовой сцены – Трио Александра Титова, он представит легкие и приятные босса-новы, а также любимые хиты из легендарных фестивалей в Сан-Ремо и зажигательные ритмы латины.

Состав музыкантов

  • Пино Санна – вокал, гитара (Италия)
  • Александр Титов – рояль
  • Юрий Ковалевский – ударные
  • Александр Доброславин – бас

Март
8 марта воскресенье
19:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
9 марта понедельник
19:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22

