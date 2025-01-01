Меню
Pink Floyd трибьют с симфоническим оркестром
12+
Pink Floyd Simphony Tribute Show

Приглашаем вас на уникальное событие – Pink Floyd Simphony Tribute Show. Если вы мечтали попасть на концерт легендарной группы Pink Floyd, то это выступление непременно привлечет ваше внимание.

В Pink Floyd Simphony Tribute Show участвуют лучшие музыканты, которые с ювелирной точностью воссоздают звучание культовой группы. На сцене вас ожидает более двух с половиной часов незабываемых хитов, которые погрузят в атмосферу «золотой эпохи» рок-музыки.

Каждый момент концерта сопровождается впечатляющим световым и лазерным шоу, что делает выступление поистине незабываемым зрелищем. Новые видеопроекции добавляют визуальную глубину, позволяя зрителям полностью ощутить магию музыки Pink Floyd.

Не упустите возможность окунуться в мир Pink Floyd и разделить свои эмоции с другими поклонниками. Это отличный вечер для всех, кто ценит глубокую музыку и яркие шоу. Ждем вас на нашем концерте!

Март
17 марта вторник
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 2000 ₽
20 марта пятница
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2000 ₽

