PINK FLOYD SHOW в Санкт-Петербурге

Грандиозная премьера от Amadeus Concerts!

Создатели ярких симфонических проектов «Легендарные ROCK-ХИТЫ» и «Rammstein-шоу», ставших одними из самых мощных трибьют-событий в России, представляют новое масштабное шоу — PINK FLOYD SHOW. Это музыкальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников легендарной британской группы!

На сцене прозвучат симфонические аранжировки самых известных хитов Pink Floyd в исполнении оркестра 300-летия Санкт-Петербурга. Классические композиции обретут новое звучание в сопровождении лучших музыкантов, танцоров и оперных солистов. Также вас ждут яркие театральные постановки, которые придадут шоу дополнительную атмосферность.

Это событие для всех ценителей качественной музыки и незабываемых шоу. Не пропустите!