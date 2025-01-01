Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Pink Floyd Show
Киноафиша Pink Floyd Show

Pink Floyd Show

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

PINK FLOYD SHOW в Санкт-Петербурге

Грандиозная премьера от Amadeus Concerts!

Создатели ярких симфонических проектов «Легендарные ROCK-ХИТЫ» и «Rammstein-шоу», ставших одними из самых мощных трибьют-событий в России, представляют новое масштабное шоу — PINK FLOYD SHOW. Это музыкальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников легендарной британской группы!

На сцене прозвучат симфонические аранжировки самых известных хитов Pink Floyd в исполнении оркестра 300-летия Санкт-Петербурга. Классические композиции обретут новое звучание в сопровождении лучших музыкантов, танцоров и оперных солистов. Также вас ждут яркие театральные постановки, которые придадут шоу дополнительную атмосферность.

Это событие для всех ценителей качественной музыки и незабываемых шоу. Не пропустите!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 ноября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show Pink Floyd Show

В ближайшие дни

Stand Up: Лучшие шутки
18+
Юмор
Stand Up: Лучшие шутки
26 июля в 21:00 Homie Lounge
от 500 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
24 августа в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1300 ₽
Романтические саундтреки под небом при свечах в усабедном саду
6+
Живая музыка Джаз
Романтические саундтреки под небом при свечах в усабедном саду
17 августа в 18:00 Сад музея-усадьбы Державина
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше