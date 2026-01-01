Концерт трибьют-группы Saint Petersburg Pink Floyd Show

В клубе Jagger состоится уникальный концерт трибьют-группы, посвященный культовой группе Pink Floyd. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников рок-музыки и фанатов легендарного коллектива.

Исполнители и их таланты

На сцене выступят ведущие музыканты, которые подарят зрителям качественный звук и мощную атмосферу:

Алексей Смирнов — вокал, гитара

Александра Левин — лидер-гитара

Алексей Петров — клавишные

Игорь Ефимов — барабаны

Григорий Егоркин — бас

Арина Яблочкина, Мария Боронина и Анна Стахова — бэк-вокал

Константин Маминов — саксофон

Эти талантливые музыканты создадут атмосферу, передающую дух и звучание оригинальной музыки Pink Floyd. Не пропустите возможность насладиться живым исполнением хитов, которые стали классикой.