Pink Floyd Show
Киноафиша Pink Floyd Show

Pink Floyd Show

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О концерте

Концерт трибьют-группы Saint Petersburg Pink Floyd Show

В клубе Jagger состоится уникальный концерт трибьют-группы, посвященный культовой группе Pink Floyd. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников рок-музыки и фанатов легендарного коллектива.

Исполнители и их таланты

На сцене выступят ведущие музыканты, которые подарят зрителям качественный звук и мощную атмосферу:

  • Алексей Смирнов — вокал, гитара
  • Александра Левин — лидер-гитара
  • Алексей Петров — клавишные
  • Игорь Ефимов — барабаны
  • Григорий Егоркин — бас
  • Арина Яблочкина, Мария Боронина и Анна Стахова — бэк-вокал
  • Константин Маминов — саксофон

Эти талантливые музыканты создадут атмосферу, передающую дух и звучание оригинальной музыки Pink Floyd. Не пропустите возможность насладиться живым исполнением хитов, которые стали классикой.

Купить билет на концерт Pink Floyd Show

Апрель
8 апреля среда
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

