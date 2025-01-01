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Pink Floyd — легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра
Билеты от 1000₽
Киноафиша Pink Floyd — легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра

Pink Floyd — легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Floyd Universe - Symphony Tribute Show: Погружение в мир Pink Floyd

Floyd Universe - Symphony Tribute Show с ювелирной точностью воссоздает на концертах образ и звучание легендарной группы Pink Floyd. В этом уникальном проекте участвуют лучшие музыканты, которые передают атмосферу оригинальных шоу. Как и на каждом концерте группы, зрителей ждет невероятное световое и лазерное шоу!

Незабываемые воспоминания

Помните ощущения, когда вы впервые слушали винил «Dark Side of the Moon»? Слетали на Луну и обратно вместе с Гилмором, Уотерсом, Райтом и Мэйсоном? Или ваше знакомство с Pink Floyd началось с «Еще одного кирпича в стене»? Возможно, вам запомнилась композиция «High Hopes» из альбома «Division Bell». На концерте Floyd Universe вы услышите все эти и другие знаковые хиты легендарной группы.

Музыка с новой глубиной

Симфонический оркестр подчеркивает всю эмоциональность и глубину музыки Pink Floyd, придавая великим произведениям новые краски. Floyd Universe - Symphony Tribute Show предлагает более двух часов «живого» звука, ярких видеоинсталляций и захватывающего лазерного шоу!

Плейлист концертной программы

Вас ждут такие хиты, как:

  • Shine On You Crazy Diamond
  • Learning To Fly
  • Coming Back To Life
  • Welcome To The Machine
  • In The Flesh?
  • Another Brick In The Wall Part I
  • The Happiest Days Of Our Lives
  • Another Brick In The Wall; Part II
  • One Of These Days
  • High Hopes
  • On The Run
  • Time
  • The Great Gig In The Sky
  • Money
  • Us And Them
  • Wish You Were Here
  • Comfortably Numb
  • Run Like Hell

Присоединяйтесь к нам!

Приходите и разделите любовь к музыке Pink Floyd с нами! Это событие станет незабываемым воспоминанием для всех поклонников творчества группы.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 1000 ₽

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