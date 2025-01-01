Pink Floyd — легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра

Floyd Universe - Symphony Tribute Show: Погружение в мир Pink Floyd

Floyd Universe - Symphony Tribute Show с ювелирной точностью воссоздает на концертах образ и звучание легендарной группы Pink Floyd. В этом уникальном проекте участвуют лучшие музыканты, которые передают атмосферу оригинальных шоу. Как и на каждом концерте группы, зрителей ждет невероятное световое и лазерное шоу!

Незабываемые воспоминания

Помните ощущения, когда вы впервые слушали винил «Dark Side of the Moon»? Слетали на Луну и обратно вместе с Гилмором, Уотерсом, Райтом и Мэйсоном? Или ваше знакомство с Pink Floyd началось с «Еще одного кирпича в стене»? Возможно, вам запомнилась композиция «High Hopes» из альбома «Division Bell». На концерте Floyd Universe вы услышите все эти и другие знаковые хиты легендарной группы.

Музыка с новой глубиной

Симфонический оркестр подчеркивает всю эмоциональность и глубину музыки Pink Floyd, придавая великим произведениям новые краски. Floyd Universe - Symphony Tribute Show предлагает более двух часов «живого» звука, ярких видеоинсталляций и захватывающего лазерного шоу!

Плейлист концертной программы

Вас ждут такие хиты, как:

Shine On You Crazy Diamond

Learning To Fly

Coming Back To Life

Welcome To The Machine

In The Flesh?

Another Brick In The Wall Part I

The Happiest Days Of Our Lives

Another Brick In The Wall; Part II

One Of These Days

High Hopes

On The Run

Time

The Great Gig In The Sky

Money

Us And Them

Wish You Were Here

Comfortably Numb

Run Like Hell

Присоединяйтесь к нам!

Приходите и разделите любовь к музыке Pink Floyd с нами! Это событие станет незабываемым воспоминанием для всех поклонников творчества группы.