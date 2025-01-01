Pink Floyd — легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра

Floyd Universe - Symphony Tribute Show с ювелирной точностью воссоздает на концертах образ и звучание легендарной группы Pink Floyd. В этом уникальном проекте участвуют лучшие музыканты, которые передают атмосферу оригинальных шоу. Как и на каждом концерте группы, зрителей ждет невероятное световое и лазерное шоу!
Помните ощущения, когда вы впервые слушали винил «Dark Side of the Moon»? Слетали на Луну и обратно вместе с Гилмором, Уотерсом, Райтом и Мэйсоном? Или ваше знакомство с Pink Floyd началось с «Еще одного кирпича в стене»? Возможно, вам запомнилась композиция «High Hopes» из альбома «Division Bell». На концерте Floyd Universe вы услышите все эти и другие знаковые хиты легендарной группы.
Симфонический оркестр подчеркивает всю эмоциональность и глубину музыки Pink Floyd, придавая великим произведениям новые краски. Floyd Universe - Symphony Tribute Show предлагает более двух часов «живого» звука, ярких видеоинсталляций и захватывающего лазерного шоу!
Вас ждут такие хиты, как:
Приходите и разделите любовь к музыке Pink Floyd с нами! Это событие станет незабываемым воспоминанием для всех поклонников творчества группы.