Пингвин, Поморник и Полярник
Пингвин, Поморник и Полярник

Спектакль Пингвин, Поморник и Полярник

Постановка
Цехъ 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомичная история о столкновении мечты с реальностью 

Приглашаем вас на премьеру спектакля «Полярник» — увлекательной трагикомедии о поисках смысла жизни в самых суровых условиях. Главный герой, молодой врач-анестезиолог, решает осуществить свою детскую мечту и отправляется в Антарктиду, стремясь стать героем, подобным знаменитым полярникам, таким как Игорь Папанин.

Суровая реальность научной станции

Однако, попадая на научную станцию, он сталкивается с жестокой реальностью. Романтика полярных подвигов быстро уходит на второй план, уступая место будням, полным скуки, алкоголя и разочарования. Главный герой оказывается окружённым равнодушием и абсурдностью, общаясь лишь с местными пингвинами и поморниками.

Поиск справедливости

В один из вечеров, после пьяной ссоры, его жестоко избивают. Но, несмотря на полученные травмы, он проявляет стойкость: сам себе зашивает рану и продолжает бороться за справедливость, несмотря на давление со стороны коллег и начальства.

Необычные диалоги и глубокие размышления

Спектакль наполнен глубокими размышлениями о высоких идеалах и человеческой природе. Зрители смогут насладиться остроумными диалогами и трагикомичными ситуациями, которые заставят задуматься о ценности мечты и реальности.

Не пропустите возможность увидеть это захватывающее представление и погрузиться в мир, где мечты сталкиваются с суровой правдой жизни!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
19:30 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
19:30 от 950 ₽

