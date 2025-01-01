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Пингвин, который хотел все знать!
Киноафиша Пингвин, который хотел все знать!

Спектакль Пингвин, который хотел все знать!

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О концерте/спектакле

Концерт для детей: «Пингвин, который хотел все знать!»

Приглашаем юных зрителей и их родителей отправиться в увлекательное путешествие на Северный полюс! Здесь, среди завораживающего северного сияния и снежной музыки, маленькие исследователи смогут не только насладиться красотой зимней природы, но и стать частью музыкального приключения.

Снежные приключения и музыкальные узоры

Герои концерта приглашают детей «нарисовать» морозные узоры с помощью маракасов, треугольников и бубенцов. В программе: игры с белым Мишкой на бубнах, танцы с Зайчиком, помощь Сове в поисках маленьких совят и встреча с забавным Пингвиненком. Но как же житель Южного полюса оказался на Северном? Это вы узнаете на концерте!

Исполнители

Музыкальное сопровождение обеспечат:

  • Татьяна Адриковская (фортепиано)
  • Дмитрий Шиков (фагот)

Информация о концерте

Продолжительность: 45 минут. Билет требуется приобрести на каждого входящего.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые эмоции и познакомить его с чудесами музыки и зимнего волшебства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 ноября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
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Екатеринбург, 7 декабря
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 18 января
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽

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