Спектакль Пингвин, который хотел все знать!

Концерт для детей: «Пингвин, который хотел все знать!»

Приглашаем юных зрителей и их родителей отправиться в увлекательное путешествие на Северный полюс! Здесь, среди завораживающего северного сияния и снежной музыки, маленькие исследователи смогут не только насладиться красотой зимней природы, но и стать частью музыкального приключения.

Снежные приключения и музыкальные узоры

Герои концерта приглашают детей «нарисовать» морозные узоры с помощью маракасов, треугольников и бубенцов. В программе: игры с белым Мишкой на бубнах, танцы с Зайчиком, помощь Сове в поисках маленьких совят и встреча с забавным Пингвиненком. Но как же житель Южного полюса оказался на Северном? Это вы узнаете на концерте!

Исполнители

Музыкальное сопровождение обеспечат:

Татьяна Адриковская (фортепиано)

Дмитрий Шиков (фагот)

Информация о концерте

Продолжительность: 45 минут. Билет требуется приобрести на каждого входящего.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые эмоции и познакомить его с чудесами музыки и зимнего волшебства!