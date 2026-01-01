Пилот
16+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Новая концертная программа группы «Пилот» в Краснодаре

В баре «The Rock Bar» (Краснодар) группа «Пилот» представит свою новую концертную программу. Зрителей ждет сочетание проверенных хитов и редких, давно не исполнявшихся песен из старого репертуара. На экранах будут транслироваться видеоряд с концептуальными сюжетами и художественными символами, отражающими настроение каждой композиции.

Уникальная программа «Пересекая магистрали страны»

Программа получила название «Пересекая магистрали страны», вдохновленное крылатой фразой из песни «Рок». Музыканты обещают настоящий рок, в котором сыграют проверенные концертные боевики и давно забытые, но такие любимые композиции.

Особенности программы

Илья Кнабенгоф, участник группы, отметил: «Мы собираем те композиции, которые уже давно не играли, и вспомним то, что несколько лет оставалось вне нашего внимания». В программе будут не только хиты, но и избранные «редкости», которые порадуют настоящих ценителей творчества.

Визуальный ряд концерта

Одной из ключевых особенностей новой программы станет трансляция на экранах видеоряда. Концептуальные сюжеты и художественные символы будут сопровождать каждая композицию, усиливая общее восприятие концерта.

Не пропустите этот музыкальный вечер! Увидимся на концерте!

Ноябрь
29 ноября воскресенье
19:00
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
от 3000 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
