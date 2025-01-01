Пилот: Пересекая магистрали страны

Концертная программа «Пересекая магистрали страны» группы «Пилот»

Группа «Пилот» готовит новую концертную программу под интригующим названием «Пересекая магистрали страны». Эта программа обещает стать настоящим рок-событием, в котором музыканты исполнят не только свои проверенные хиты, но и композиции, которые давно не звучали на сцене.

Возвращение к любимым хитам

Как отметил Илья Кнабенгоф, «от лица ВИА «Пилот» я хочу сообщить, что концертная программа уже вовсю обсуждается и готовится». В рамках этого формата группа выберет композиции, которые не исполнялись в последние годы, а также вспомнит некоторые из своих старых, но все еще любимых песен.

Сюрпризы для зрителей

В программе концерта ожидается не только возвращение к старым хитам, но и «тяжелые» композиции. «Мы хотим понабрать редкостей и смешать их с хитами», — добавил Кнабенгоф. Кроме того, зрителей ждет интересный музыкальный сюрприз: группа планирует восстановить некоторые из своих самых ранних работ, создав эффект реюниона.

Визуальное сопровождение

Важной частью новой программы станет видеоряд, который будет транслироваться на экранах. Концептуальные сюжеты и художественные символы отражают настроение и тему каждой композиции. В 2024 году на концертах зрители уже могли заметить обновленный видеоряд, и в новой программе их ждут действительно уникальные видеосценарии.

Не упустите возможность стать частью этого рок-события и насладиться живым исполнением музыки, которая стала классикой. Следите за новостями группы и готовьтесь к уникальному музыкальному опыту!