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Пилот: Пересекая магистрали страны
Билеты от 2500₽
Киноафиша Пилот: Пересекая магистрали страны

Пилот: Пересекая магистрали страны

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концертная программа «Пересекая магистрали страны» группы «Пилот» 

Группа «Пилот» готовит новую концертную программу под интригующим названием «Пересекая магистрали страны». Эта программа обещает стать настоящим рок-событием, в котором музыканты исполнят не только свои проверенные хиты, но и композиции, которые давно не звучали на сцене.

Возвращение к любимым хитам

Как отметил Илья Кнабенгоф, «от лица ВИА «Пилот» я хочу сообщить, что концертная программа уже вовсю обсуждается и готовится». В рамках этого формата группа выберет композиции, которые не исполнялись в последние годы, а также вспомнит некоторые из своих старых, но все еще любимых песен.

Сюрпризы для зрителей

В программе концерта ожидается не только возвращение к старым хитам, но и «тяжелые» композиции. «Мы хотим понабрать редкостей и смешать их с хитами», — добавил Кнабенгоф. Кроме того, зрителей ждет интересный музыкальный сюрприз: группа планирует восстановить некоторые из своих самых ранних работ, создав эффект реюниона.

Визуальное сопровождение

Важной частью новой программы станет видеоряд, который будет транслироваться на экранах. Концептуальные сюжеты и художественные символы отражают настроение и тему каждой композиции. В 2024 году на концертах зрители уже могли заметить обновленный видеоряд, и в новой программе их ждут действительно уникальные видеосценарии.

Не упустите возможность стать частью этого рок-события и насладиться живым исполнением музыки, которая стала классикой. Следите за новостями группы и готовьтесь к уникальному музыкальному опыту!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
1930 Moscow Москва, Партийный пер., 1, корп. 6
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Самара, 11 октября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
20:00 от 2200 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Пилот: Пересекая магистрали страны

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