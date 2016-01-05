Меню
Пилот. Новогодний концерт
Билеты от 4000₽
Киноафиша Пилот. Новогодний концерт

Пилот. Новогодний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте

Лучшие песни группы «Пилот» на сцене клуба 16 тонн

Группа «Пилот» представит свои лучшие песни — хлесткие и иногда наивные рок-хиты, ставшие знаковыми для «Нашего радио». В отличие от многих других популярных треков, их музыка более личная и эмоциональная.

Уникальный стиль Ильи Черта

Фронтмен группы Илья Черт сочетает в своих произведениях элементы гранжа, русского рока и таинственной сказочной мистики. Это создает уникальную атмосферу, в которой сочетание резкой дворовой поэзии и глубоких метафизических размышлений о добре и зле становится центральной темой их песен.

Зрители на спектакле

Поклонники группы и театральные зрители получат возможность увидеть не только динамичные музыкальные выступления, но и проникнуться особой атмосферой, которую создает «Пилот». Это шанс насладиться искренними текстами и живой энергетикой исполнителей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального спектакля!

Купить билет на концерт Пилот. Новогодний концерт

Январь
5 января понедельник
19:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 4000 ₽

Фотографии

Пилот. Новогодний концерт

