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Пила вино и хохотала. Красное
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пила вино и хохотала. Красное

Спектакль Пила вино и хохотала. Красное

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия о женщинах

Представьте себе уютный вечер, кухню, две подруги и бутылочку красного вина. Они обсуждают новые отношения, делятся самыми сокровенными секретами и смеются над жизненными ситуациями, знакомыми каждой женщине. Зачем представлять, если можно увидеть всё это на сцене?

Живой девичник на сцене

«Театр Двух» приглашает вас на спектакль-девичник, где оживают истории из реальной жизни. Инна Егорова и Аника Быкова — неугомонные и обаятельные актрисы — рассказывают о женских переживаниях, секретах похудения, попытках разгадать мужские тайны и многом другом. Пьеса, построенная на невыдуманных историях из интернета, идет с 2015 года и успела покорить более 50 000 зрительниц.

Неповторимая атмосфера

Каждый спектакль уникален благодаря импровизациям, в которых зрители могут принять непосредственное участие. «Театр Двух» не боится взаимодействовать с аудиторией, превращая каждое представление в неповторимый вечер, полный юмора и искренних эмоций.

Для женщин и мужчин

Это не просто комедия для женщин — спектакль позволяет взглянуть на женскую душу с новой стороны. Женщины узнают в историях себя, а мужчины, возможно, приблизятся к разгадке великой тайны — женской души.

Не упустите момент

Представьте, что вы в отличной компании, с бокалом вина в руке, слушаете шелест волн и наслаждаетесь уходящим в закат летним солнцем. А на сцене — искренний смех и ситуации, в которых вы точно узнаете себя или кого-то из своих подруг. Этот вечер стоит пережить вместе с героинями спектакля.

Режиссер
Варвара Засуева
В ролях
Аника Быкова
Инна Егорова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
22 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1100 ₽
21 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1100 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Пила вино и хохотала. Красное Пила вино и хохотала. Красное Пила вино и хохотала. Красное Пила вино и хохотала. Красное Пила вино и хохотала. Красное Пила вино и хохотала. Красное Пила вино и хохотала. Красное Пила вино и хохотала. Красное Пила вино и хохотала. Красное

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