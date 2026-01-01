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Пила вино и хохотала. Белое
Киноафиша Пила вино и хохотала. Белое

Спектакль Пила вино и хохотала. Белое

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Вечер откровений и смеха

Приглашаем вас на уникальный спектакль-девичник, в котором две закадычные подруги делятся своими историями о жизни после замужества. Под звуки бокалов с белым вином они вспоминают, как мечтали о принце на белом коне и идеальной семье, где дети сами делают уроки, а муж с радостью выполняет домашние дела.

Необычный формат

Спектакль основан на реальных историях, собранных с женских форумов. Актрисы сами собирали эти истории, что делает каждое представление неповторимым. Их взаимодействие с публикой создает атмосферу живого общения, и вы можете стать частью этого увлекательного процесса. Не удивляйтесь, если вас попросят выйти на сцену!

Для кого этот спектакль?

«Пила вино и хохотала. Белое» подходит как для женщин, которые знают о семейной жизни не понаслышке, так и для мужчин, без которых эта жизнь просто невозможна. Это отличный способ провести вечер в компании друзей и насладиться атмосферой легкости и юмора.

Не пропустите!

Этот спектакль — отличная возможность отдохнуть и посмеяться над ситуациями, знакомыми многим. Уникальный формат и постоянные импровизации актрис сделают каждое представление особенным. Приходите и погрузитесь в атмосферу дружбы, смеха и откровений!

Режиссер
Варвара Засуева
В ролях
Аника Быкова
Инна Егорова
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