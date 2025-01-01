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Пила вино и хохотала. Белое
Билеты от 1100₽
Киноафиша Пила вино и хохотала. Белое

Спектакль Пила вино и хохотала. Белое

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Комедия о семейной жизни

«Пила вино и хохотала. Белое» — это спектакль-девичник, который погружает зрителей в атмосферу женской дружбы и откровенных разговоров. На сцене — две закадычные подруги, которые за бокалом белого вина обсуждают жизнь, вспоминают молодость и смеются над своими мечтами о принце на белом коне.

Уникальность постановки

Пьеса уникальна тем, что основана на реальных историях, собранных с женских форумов и рассказанных самими актрисами. Эта постановка не похожа ни на одну другую, потому что каждое представление становится неповторимым благодаря импровизации и живому взаимодействию с публикой. Актрисы общаются со зрителями, вовлекая их в действие, так что не удивляйтесь, если вас попросят выйти на сцену и стать частью этого весёлого действа.

Для кого этот спектакль

«Пила вино и хохотала. Белое» — идеальный выбор для тех, кто хочет посмеяться над семейной жизнью, взглянуть на её курьёзы и забавные моменты со стороны. Этот спектакль одинаково придётся по душе как женщинам, которые знают, что такое брак, так и мужчинам, без которых эти истории просто невозможны.

Приятный вечер в компании искреннего юмора и тёплых воспоминаний гарантирован!

Режиссер
Варвара Засуева
В ролях
Аника Быкова
Инна Егорова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1100 ₽
22 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1100 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:30 от 1000 ₽

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