Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

16+
Режиссер Александр Савченко
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Пиковая дама» в театре Veritas

Краснодарский театр Veritas приглашает вас на спектакль «Пиковая дама», основанный на знаменитой новелле Александра Пушкина. Это произведение, исследующее человеческие страсти и поиски счастья, обещает стать увлекательным театральным экспериментом.

Сюжет и идеи спектакля

Сюжет спектакля разворачивается вокруг азартных игр и стремления к богатству. Главные герои, собравшиеся в ненастные дни, пытаются найти «волшебную комбинацию», которая приведет их к счастью. Однако, как показывает жизнь, быстрых путей к удовлетворению не существует. Спектакль затрагивает философские вопросы о смысле жизни и о том, кем становится человек, когда теряет надежду.

Темы и вопросы

«Пиковая дама» поднимает важные вопросы: что такое счастье? Каковы истинные ценности в жизни? Каковы последствия нашей жажды богатства и власти? Спектакль — это не просто развлечение, а глубокий философский разговор о жизни и ее смысле.

Интересные факты

Интересно, что Пушкин написал «Пиковую даму» в 1834 году, и с тех пор она стала одной из самых известных русских литературных классик. Спектакль в театре Veritas обещает оригинальную интерпретацию этой классики, и зрители смогут увидеть знакомые события в новом свете.

Приглашаем зрителей

Мы приглашаем вас на уникальный спектакль, который заставит задуматься о многом. Не упустите возможность увидеть «Пиковую даму» в Краснодаре и погрузиться в мир театрального искусства, которое заставляет нас размышлять о вечных ценностях.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Краснодар, 2 октября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
19:00 от 1000 ₽

