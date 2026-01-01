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Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Тайна трех карт: мистика и обман в знаменитой пьесе А. С. Пушкина

Спектакль, основанный на повести Александра Пушкина «Пиковая дама», погружает зрителей в мир тайн и манипуляций. Главный герой, молодой офицер Герман, становится одержимым секретным порядком трех карт, который обещает ему легкую победу над противниками и возможность сорвать крупный куш.

Путь к тайне

Разыскав старую графиню, хранительницу тайны, Герман готов пойти на любые уловки и обманы. Но мистика, окутывающая каждый его шаг, меняет его жизнь до неузнаваемости. Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, до каких пределов может дойти человек в погоне за удачей.

Участие в фестивалях

Спектакль стал участником XXVII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове в 2020 году и XXXVII международного театрального фестиваля «Липецкие театральные встречи» в 2021 году. Эти события подчеркивают высокое качество исполнения и значимость данной постановки в театральной среде.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене, где мистика и реальность переплетаются в захватывающем сюжете!

Режиссер
Константин Солдатов
В ролях
Евгений Женихов
Михаил Золотарев
Виктория Лукина
Александр Крюков
Ольга Вавилова

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
4 сентября пятница
18:30
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 2000 ₽
5 сентября суббота
19:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 900 ₽
6 сентября воскресенье
17:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 2000 ₽
15 октября четверг
18:30
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 2000 ₽

Фотографии

Пиковая дама Пиковая дама

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