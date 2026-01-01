Спектакль Пиковая дама

Тайна трех карт: мистика и обман в знаменитой пьесе А. С. Пушкина

Спектакль, основанный на повести Александра Пушкина «Пиковая дама», погружает зрителей в мир тайн и манипуляций. Главный герой, молодой офицер Герман, становится одержимым секретным порядком трех карт, который обещает ему легкую победу над противниками и возможность сорвать крупный куш.

Путь к тайне

Разыскав старую графиню, хранительницу тайны, Герман готов пойти на любые уловки и обманы. Но мистика, окутывающая каждый его шаг, меняет его жизнь до неузнаваемости. Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, до каких пределов может дойти человек в погоне за удачей.

Участие в фестивалях

Спектакль стал участником XXVII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове в 2020 году и XXXVII международного театрального фестиваля «Липецкие театральные встречи» в 2021 году. Эти события подчеркивают высокое качество исполнения и значимость данной постановки в театральной среде.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене, где мистика и реальность переплетаются в захватывающем сюжете!